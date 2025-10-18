Fa pace con l’ex tradito dal braccialetto Si riappacificano e ’nascondono’ il dispositivo elettronico antistalking

Con il braccialetto elettronico non si scherza. Ne sa qualcosa un uomo di 44 anni al quale era stato imposto il dispositivo per stare lontano dalla ex moglie e che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri del Radiomobile di Assisi per la violazione della misura cautelare. E’ stato infatti trovato a bordo di un’auto in compagnia dell’ex consorte con la coppia che, evidentemente riconciliatasi, aveva ‘aggirato’, per così dire, la disposizione dalla quale l’uomo era gravato, visto che lo smartphone collegato al dispositivo era stato collocato a una distanza tale da non far scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

