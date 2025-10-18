F1 Sprint race Austin | disastro McLaren Verstappen vince e accorcia Ferrari 4° e 5°
Austin (Stati Uniti) 18 ottobre 2025 - Si attendeva il momento delle scintille in pista dopo quelle nel box e il primo giro della sprint del Texas le ha mostrate. Oscar Piastri sbaglia a Curva 1 e dal suo errore nasce la carambola che costa a lui e al compagno Lando Norris questa sprint. Vince e accorcia in classfica Max Verstappen, leader incontrastato di questa gara del sabato, davanti a George Russell e Carlos Sainz. Bene le Ferrari, bravissime ad approfittare del caos al via per risalire tante posizioni e concludere la corsa al quarto e quinto posto con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
