F1 qualifiche Sprint | Verstappen è ancora pole davanti a Norris e Piastri male le Ferrari

Austin (Stati Uniti) 17 ottobre 2025 – Max Verstappen quel Mondiale non lo vuole lasciare e lotterà con le unghie e con i denti per mantenere il titolo a casa propria. L'ennesima dimostrazione arriva proprio dalle qualifiche sprint dove l'olandese conquista il primo posto. Battute le McLaren, con Lando Norris in prima fila e Oscar Piastri solo terzo, per un primo giro della sprint che si preannuncia entusiasmante. Dopo un'ottima sessione di prove libere, fatica invece la Ferrari, con Hamilton ottavo e Leclerc decimo. Undicesimo invece Kimi Antonelli, eliminato in Q2. Qualifiche 1. Dopo un'unica sessione di prove libere si torna in pista sul Circuito delle Americhe per le qualifiche della sprint. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 qualifiche Sprint: Verstappen è ancora pole davanti a Norris e Piastri, male le Ferrari

