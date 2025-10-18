F1 Oscar Piastri | Mi sento fortunato ad essere terzo vediamo cosa succederà domani in partenza

Poteva partire meglio per Oscar Piastr i il weekend dedicato alla prova del Mondiale di F1 negli Stati Uniti, il GP di Austin. Il leader della classifica iridata infatti è terzo nelle qualifiche della gara sprint che sono andate in scena nella notte italiana. L’alfiere della McLaren chiude a 380 millesimi dalla vetta, occupata dal neerlandese Max Verstappen (RedBull), mentre in seconda piazza troviamo l’altra McLaren di Lando Norris. L’australiano non troppo soddisfatto sulla qualifica odierna: “È stato un giro piuttosto disordinato, per essere onesti. Semplicemente non sono riuscito a metterlo insieme del tutto, quindi in un certo senso mi sento un po’ fortunato a essere terzo”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Mi sento fortunato ad essere terzo, vediamo cosa succederà domani in partenza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

La ruotata rifilata da Lando Norris a Oscar Piastri durante il Gran Premio di Singapore potrebbe aver segnato un punto di svolta in casa McLaren. Il contatto tra i due compagni di squadra - avvenuto alla Curva 3 del tracciato di Marina Bay - ha infatti suscitato q - facebook.com Vai su Facebook

Oscar Piastri ci va giù duro nei confronti del compagno Norris, considerato "colpevole" dal team per un incidente al via dell'ultimo GP che "si poteva evitare" #F1 #USGP - X Vai su X

Norris è ‘colpevole’ del contatto con Piastri: “Ci saranno ripercussioni su di me fino a fine stagione” - Il pilota della McLaren, Lando Norris, è considerato colpevole dal team per il contatto con Oscar Piastri al via del GP di Singapore ... Segnala formulapassion.it

F1, Oscar Piastri: “Ho messo alle spalle quanto avvenuto a Singapore, ma non è il modo in cui vogliamo correre” - Oscar Piastri si è presentato sereno e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale ... Si legge su oasport.it

Montoya: “Le voci Ferrari-Piastri possono ritorcersi contro Oscar, forse c’è lo zampino della Red Bull” - Ci si gioca il Mondiale e il derby McLaren può essere influenzato dalle voci che girano nel paddock, si parla di Piastri- Da formulapassion.it