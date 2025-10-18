F1 oggi in tv GP USA 2025 | orari Sprint e qualifiche streaming programma Sky e TV8
Oggi, sabato 18 ottobre, seconda giornata del fine-settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Austin (Texas), assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede la Sprint Race e a seguire le qualifiche. Un format particolare in cui ieri sono andate in scena le Sprint Qualifying. Qualifiche che hanno definito la griglia di partenza della Sprint, che metterà in palio i primi punti di questo week end. Poco tempo per i piloti e i team nel lavoro di adattamento al circuito, molto caratteristico e diverso dai tracciati canonici nel calendario iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Oggi e giovedì 30 ottobre, durante gli orari del mercato settimanale in piazza Vittorio Veneto, sarà presente un banchetto informativo di Aprica! Passa a trovarci per ricevere informazioni utili sul corretto conferimento dei rifiuti e per chiarire ogni dubbio sulla - facebook.com Vai su Facebook
F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari prove prove libere e qualifiche Sprint, streming, programma Sky e TV8 - Oggi, venerdì 17 ottobre, prenderà il via il week end del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it
Quando MotoGP e F1 oggi (18 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky - Sabato 18 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ... Si legge su oasport.it
Lo sport in TV oggi, venerdì 17 ottobre 2025: parte il weekend del GP di F1 degli Stati Uniti - I migliori eventi sportivi in onda oggi, venerdì 17 ottobre 2025: la Formula 1 in Texas, la Virtus in Eurolega a Lione, tanto tennis e il ciclismo in Olanda. Scrive libero.it