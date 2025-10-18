F1 Max Verstappen | Per la gara serve una buona partenza sarà battaglia serrata
Max Verstappen non vuole alzare bandiera bianca e punta a continuare a lottare per il Mondiale di F1. Nelle qualifiche della gara sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin il neerlandese si è andato a prendere la pole position con il tempo di 1:32.143. Le parole dell’alfiere della RedBull: “La qualifica è andata bene. In tutte le fasi siamo rimasti molto vicini, ma la vera sfida è mettere tutto insieme nel momento decisivo, soprattutto affrontando la gomma soft senza riferimenti chiari. La strategia ha funzionato, però prevedo una battaglia serrata domani nella Sprint, che è esattamente quello che vogliamo vedere”. 🔗 Leggi su Oasport.it
