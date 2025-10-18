F1 Max Verstappen fa sua la pole della Sprint ad Austin davanti alle McLaren Ferrari deludenti

Andate in archivio le qualifiche per la Sprint Race negli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, lo spettacolo non è mancato su una pista dalle caratteristiche molto particolari. Un tracciato lung0 5,513 chilometri e composto da 20 curve, che incorpora passaggi ispirati a celebri circuiti che hanno fatto la storia della F1. Si trovano curve che richiamano la sequenza Maggots-Becketts di Silverstone, Suzuka, Hockenheim e persino l’Otopark di Istanbul. Una delle sue peculiarità è senz’altro il dislivello di 41 metri, ben rappresentato dalla ripida salita appena dopo la griglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen fa sua la pole della Sprint ad Austin davanti alle McLaren. Ferrari deludenti

