F1 Max Verstappen | Abbiamo vinto ed è la cosa più importante Serve lavorare meglio come configurazione

Prosegue il momento d’oro di Max Verstappen. Il pilota Red Bull ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP delle Americhe, diciottesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito del COTA, ad Austin. Tutto facile per il detentore del titolo che, nello specifico, ha approfittato del disastro targato McLaren, scuderia che ha dovuto fare a meno di Lando Norris ed Oscar Piastri, entrambi fuori per un contatto avvenuto tra di loro in curva 1. Il nativo di Hasselt, solido e con un gran passo, ha quindi preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Oasport.it

