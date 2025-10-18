F1 Max Verstappen | Abbiamo vinto ed è la cosa più importante Serve lavorare meglio come configurazione
Prosegue il momento d’oro di Max Verstappen. Il pilota Red Bull ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP delle Americhe, diciottesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso il circuito del COTA, ad Austin. Tutto facile per il detentore del titolo che, nello specifico, ha approfittato del disastro targato McLaren, scuderia che ha dovuto fare a meno di Lando Norris ed Oscar Piastri, entrambi fuori per un contatto avvenuto tra di loro in curva 1. Il nativo di Hasselt, solido e con un gran passo, ha quindi preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
É un Max Verstappen fiducioso quello che abbiamo visto al media day di Austin. Il weekend texano rappresenta il diciannovesimo appuntamento del mondiale, il quarto in formato sprint, e nonostante il titolo piloti sembri ormai una questione riservata ai due pi - facebook.com Vai su Facebook
Mercedes ha preso tutti alle spalle: Russell super pole davanti a Verstappen, Piastri, Antonelli P4. Ferrari senza acuti, Hamilton ha eseguito un cambio di ala all’ultimo momento. Direi che è stato chiaro Leclerc: “Abbiamo dovuto fare modifiche forzate” - X Vai su X
F1, Max Verstappen: “Abbiamo vinto, ed è la cosa più importante. Serve lavorare meglio come configurazione” - Il pilota Red Bull ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP delle Americhe, diciottesimo atto del ... Riporta oasport.it
I piloti McLaren si eliminano da soli, Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1 - Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Secondo fanpage.it
F1, Carlos Sainz: “È stata una gara solida, il passo c’è da inizio anno” - Si conclude con la vittoria di Max Verstappen la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale ... Secondo oasport.it