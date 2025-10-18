F1 Lando Norris | Mi sarebbe piaciuta la pole position ma sul passo gara siamo più forti

Prosegue la battaglia iridata per la F1. Scattato il weekend dedicato al GP degli Stati Uniti: ad Austin nella notte italiana sono andate in scena le qualifiche per la prova sprint che hanno visto al comando Max Verstappen. L’alfiere della RedBull è andato a precedere i primi due della classifica mondiale, le due McLaren. Secondo posto con il tempo di 1:32.214 per Lando Norris: il britannico ha chiuso a soli 71 millesimi di ritardo dal neerlandese ed andrà sicuramente all’assalto, sin dalla prima curva, del rivale. Le parole di Norris: “Certo, mi sarebbe piaciuto essere in pole position, ma non è una sorpresa per noi essere stati solo un po’ più lenti rispetto alla Red Bull ultimamente, quindi sono comunque abbastanza soddisfatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Mi sarebbe piaciuta la pole position, ma sul passo gara siamo più forti”

