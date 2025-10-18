F1 GP USA 2025 Austin si fa di fuoco già sabato La Sprint atto primo di un weekend rovente

Il Gran Premio degli Usa di F1 vivrà un sabato molto intenso, poiché nella giornata odierna si disputerà una Sprint race che andrà a spostare – seppur di poco – gli equilibri in classifica generale. In realtà, anche la mini-gara potrà avere un peso specifico non indifferente, soprattutto in termini psicologici. La Red Bull si è confermata al vertice, almeno sul giro secco, e Max Verstappen ha portato la sua RB21 davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nella qualifica sprint di venerdì. I tre pretendenti al titolo occupano dunque le prime tre posizioni, ma scatteranno sulla griglia in ordine invertito rispetto a quello del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP USA 2025. Austin si fa di fuoco già sabato. La Sprint atto primo di un weekend rovente

