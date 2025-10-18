Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara Sprint al Gp Usa 2025, con l’olandese che ha effettuato un giro spettacolare negli ultimi momenti delle qualifiche, battendo entrambe le McLaren. Lando Norris aveva dettato il passo durante la sessione, avendo dominato Q1 e Q2 e inizialmente aveva ripetuto questo risultato nella Q3. Ma è stato Verstappen a fare il tempo più veloce di tutti, con un giro in 1’32?143 che ha posto il pilota Red Bull appena 71 millesimi di secondo davanti a Norris. L’altra McLaren di Oscar Piastri si è piazzata a oltre tre decimi dal tempo di Verstappen in terza posizione, mentre Nico Hulkenberg si è piazzato quarto con la Sauber. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, Gp Usa 2025: a Verstappen la pole sprint. Orari e dove vederlo in tv e streaming