F1 Gp Usa 2025 | a Verstappen la pole sprint Orari e dove vederlo in tv e streaming
Max Verstappen ha conquistato la pole position per la gara Sprint al Gp Usa 2025, con l’olandese che ha effettuato un giro spettacolare negli ultimi momenti delle qualifiche, battendo entrambe le McLaren. Lando Norris aveva dettato il passo durante la sessione, avendo dominato Q1 e Q2 e inizialmente aveva ripetuto questo risultato nella Q3. Ma è stato Verstappen a fare il tempo più veloce di tutti, con un giro in 1’32?143 che ha posto il pilota Red Bull appena 71 millesimi di secondo davanti a Norris. L’altra McLaren di Oscar Piastri si è piazzata a oltre tre decimi dal tempo di Verstappen in terza posizione, mentre Nico Hulkenberg si è piazzato quarto con la Sauber. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
#F1Sprint #USGP Al Gran Premio degli Stati Uniti, è di Max #Verstappen la pole della Sprint Race, in programma questa sera alle 19. Dalla prima fila partirà anche la McLaren di #Norris. Indietro le Ferrari. Ottavo tempo di #Hamilton, solo decimo #Leclerc. A - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen dopo la pole ad Austin: "Sarà lotta dura, ma è quello che vogliamo..." #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP - X Vai su X
F1, GP Usa: gli highlights delle qualifiche Sprint ad Austin - Nella terza e ultima sessione delle qualifiche, l'olandese ha stampato con la sua Red Bull il decisivo 1'32"143, precedendo le McLaren di Nor ... Come scrive sport.sky.it
Mondiale F1 2025 – GP USA a Austin: gli orari TV su Sky e TV8 - Tutto quello che c’è da sapere sul GP degli USA a Austin: orari TV su Sky e TV8, pronostico della corsa e dettagli sulla gara sprint. Scrive iconmagazine.it
F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Secondo oasport.it