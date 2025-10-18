F1 Gp di Austin Verstappen vince la sprint race | fuori Piastri e Norris dopo un incidente
Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gp degli Stati Uniti di F1. Il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Il pilota olandese guadgana così otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e lando Norris, fuori al via per un incidente provocato dal pilota australiano. Quarta e quinta la Ferrari con Hamilton e Leclerc. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
