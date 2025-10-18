F1 GP Austin oggi qualifiche e gara sprint | Verstappen in pole orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Le qualifiche e la gara sprint del GP Usa di Formula 1: Verstappen in pole nella mini gara in programma oggi, poi le qualifiche per la griglia di partenza della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

OGGI APPUNTAMENTO PER LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE UNICHE DEL GP DI AUSTIN, SUL NS. SECONDO CANALE *SELEZIONE TV2* Vi aspetto https://youtube.com/live/36Y1hi6zsgc?... Vai su Facebook

F1, orari GP Austin: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP - X Vai su X

F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari Sprint e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8 - settimana del GP degli USA, diciannovesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Scrive oasport.it

Mondiale F1 2025 – GP USA a Austin: gli orari TV su Sky e TV8 - Tutto quello che c’è da sapere sul GP degli USA a Austin: orari TV su Sky e TV8, pronostico della corsa e dettagli sulla gara sprint. Si legge su iconmagazine.it

F1 GP USA 2025, Austin – DIRETTA FP1: Hamilton leader, poi Norris e Verstappen - Gran giro dell’olandese che ha rifilato tre decimi al compagno di squadra e a Norris. Come scrive formulapassion.it