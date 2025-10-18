F1 Gp Austin la Sprint Race | Piastri la fa grossa e centra al via Norris Verstappen trionfa e riapre il mondiale
Le due McLaren subito out per la felicità dell'olandese. Hamilton 4° e Leclerc 5°. John Elkann: «Totale fiducia a Vasseur». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc commenta il decimo posto nelle qualifiche Sprint del Gran Premio degli Usa, ad Austin. #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
? Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin. Il quattro volte campione del mondo ha segnato un tempo di 1:32.143 nel suo giro più veloce, chiudendo con - X Vai su X
DIRETTA F1 | GP USA 2025: Live Sprint Race [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, Texas, per la diretta della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d'America. Lo riporta f1grandprix.motorionline.com
F1 GP USA diretta Sprint Austin LIVE: frittata McLaren in partenza, Piastri e Norris fuori! Safety car - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it
I piloti McLaren si eliminano da soli, Verstappen vince la Sprint di Austin e riapre il Mondiale F1 - Max Verstappen vince la Sprint Race del GP Stati Uniti davanti a Russell e Sainz. Come scrive fanpage.it