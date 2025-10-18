F1 George Russell | Ho cercato di sorpassare Max ma ero lontano il secondo posto è meglio del previsto

Oasport.it | 18 ott 2025

È Max Verstappen il vincitore della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, partito dalla pole position, ha sfruttato perfettamente l’uscita alla prima curva delle due McLaren, vittime di un incidente con Hulkenberg, per conquistare la sua dodicesima vittoria nelle gare brevi. Seconda posizione per George Russell che ha provato il sorpasso sul quattro volte campione del mondo ma in staccata è andato lungo dopo un bloccaggio. Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, al secondo podio in stagione dopo quello conquistato nel Gran Premio di Azerbaijan. 🔗 Leggi su Oasport.it

