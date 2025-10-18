F1 George Russell | Ho cercato di sorpassare Max ma ero lontano il secondo posto è meglio del previsto

È Max Verstappen il vincitore della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2025, diciannovesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, partito dalla pole position, ha sfruttato perfettamente l’uscita alla prima curva delle due McLaren, vittime di un incidente con Hulkenberg, per conquistare la sua dodicesima vittoria nelle gare brevi. Seconda posizione per George Russell che ha provato il sorpasso sul quattro volte campione del mondo ma in staccata è andato lungo dopo un bloccaggio. Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, al secondo podio in stagione dopo quello conquistato nel Gran Premio di Azerbaijan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Ho cercato di sorpassare Max ma ero lontano, il secondo posto è meglio del previsto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

George & Kimi 2026 Confermata la line-up del Mercedes-AMG Petronas F1 Team per il prossimo anno: il quinto nel team per George Russell e il secondo per Kimi Antonelli. Dream Team #Russonelli #MercedesAMGF1 #F1 #Formula1 - facebook.com Vai su Facebook

#F1 | GP Singapore 2025, il paradosso di George Russell: tra il dominio in pista e un rinnovo che tarda ad arrivare ? di: Simone Casadei Articolo completo qui https://p300.it/f1-gp-singapore-2025-il-paradosso-di-george-russell-tra-il-dominio-in-pista-e-u - X Vai su X

F1. George Russell carico ad Austin: "Ecco perché la Mercedes può portarmi al titolo nel 2026" - Il britannico spiega perché resta fedele al team e crede che solo con loro possa puntare al titolo 2026: “È la mia migliore opp ... Secondo automoto.it

F1 | Mercedes: Russell quinto nella Sprint Shootout di Austin, Antonelli fuori in SQ2 - La giornata di qualifiche Sprint al Circuit of the Americas si è chiusa con risultati contrastanti per la Mercedes. Si legge su f1grandprix.motorionline.com

Mercedes conferma Russell e Antonelli per il 2026 - AMG PETRONAS F1 conferma che George Russell e Kimi Antonelli continueranno a far parte della squadra fino al ... Da motorinolimits.com