F1 Charles Leclerc | Siamo troppo indietro perdiamo tempo ovunque

Venerdì tutt’altro che da ricordare per la Ferrari negli Stati Uniti. Scattato il weekend del GP di Austin per il Mondiale di F1 con le qualifiche della gara sprint e la Rossa ha fatto tantissima fatica. Ottavo posto per Lewis Hamilton, addirittura decimo per Charles Leclerc, in difficoltà sia nel Q1 che nel Q2, rischiando di non centrare neanche l’appuntamento con l’ultima qualifica. Distacco dalla vetta di quasi un secondo, un’eternità. Il commento del monegasco dopo le prove: “Perdiamo tempo ovunque, onestamente, il mio giro in SQ3 è stato pulito, non rimpiango molto di ciò che ho fatto nel mio giro”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Siamo troppo indietro, perdiamo tempo ovunque”

