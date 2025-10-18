F1 caos al via della sprint race | fuori le McLaren vince Verstappen Ferrari 4° e 5°

La sprint race del Gran Premio degli Stati Uniti ha reso ancora più entusiasmante la battaglia per il titolo piloti. A fornire un assist inaspettato a Max Verstappen è l’errore alla prima curva di Oscar Piastri che, cercando di mettersi dietro il compagno di squadra Lando Norris, non si accorge della vettura di Hulkenberg, facendo scattare una carambola infernale. Fuori sia le due McLaren che la Aston Martin di Fernando Alonso: l’incidente agevola la rimonta delle due Ferrari ma Hamilton non riesce a strappare il terzo posto alla Williams di Carlos Sainz. Alla fine Verstappen riesce a difendersi dagli attacchi di Russell e portare a casa otto punti pesantissimi per la rincorsa alle due McLaren, che peraltro non hanno potuto raccogliere dati sul consumo gomme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

