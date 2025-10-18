Expo Consumatori 2025 quando la sostenibilità diventa un’attitudine

Non bastano più le buone intenzioni. Serve un cambio di passo, un salto culturale: trasformare le buone abitudini in attitudini, come recita il titolo di Expo Consumatori 2025, la kermesse che riporta al Gazometro Ostiense di Roma il dibattito sul futuro del consumo, tra innovazione, responsabilità e partecipazione. In un tempo in cui le parole “green” e “sostenibilità” rischiano di diventare slogan vuoti, l’ottava edizione della manifestazione — inserita all’interno della Maker Faire Rome e promossa da Assoutenti — sceglie di puntare sull’esperienza diretta. Laboratori, talk, attività interattive: tre giorni in cui il cittadino torna al centro, non più semplice spettatore, ma parte attiva di un processo di trasformazione collettiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

