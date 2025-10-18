Ex Milan Terim | Allegri? Mi sta piacendo è un grande allenatore Sullo scudetto dico che…

Pianetamilan.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, Faith Terim, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: Allegri e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan terim allegri mi sta piacendo 232 un grande allenatore sullo scudetto dico che8230

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Terim: “Allegri? Mi sta piacendo, è un grande allenatore. Sullo scudetto dico che…”

Contenuti che potrebbero interessarti

ex milan terim allegriMilan senza Pulisic e Rabiot. Terim: "Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di giocatori all'altezza per colmare l'emergenza" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Segnala milannews.it

ex milan terim allegriIl doppio ex Terim verso Milan-Fiorentina: "Penso possa essere una gara divertente e combattuta" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Secondo msn.com

ex milan terim allegriTerim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…» - Le parole del leggendario tecnico Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato si ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Terim Allegri