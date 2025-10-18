Ex Milan Terim | Allegri? Mi sta piacendo è un grande allenatore Sullo scudetto dico che…

L'ex allenatore di Fiorentina e Milan, Faith Terim, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: Allegri e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Terim: “Allegri? Mi sta piacendo, è un grande allenatore. Sullo scudetto dico che…”

Fatih Terim parla del Milan e della Serie A Milan: "Allegri sta riportando in alto i rossoneri, squadra da scudetto insieme a Inter, Napoli, Roma e Juventus." Modric: "A 40 anni fa ancora la differenza, esempio di professionismo e longevità." Fiorentina:

? Pallavicino svela i retroscena del passaggio di Rui Costa al Milan! La Fiorentina era «vicina al fallimento»: dovevano partire lui e Toldo. #RuiCosta #Milan #Fiorentina #Terim

Milan senza Pulisic e Rabiot. Terim: "Assenze che pesano, ma Allegri ha la fortuna di giocatori all'altezza per colmare l'emergenza" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Segnala milannews.it

Il doppio ex Terim verso Milan-Fiorentina: "Penso possa essere una gara divertente e combattuta" - Il doppio grande ex della partita Fatih Terim è stato intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida in programma domani sera a San Siro tra Milan e ... Secondo msn.com

Terim: «Milan da scudetto, dov’è la notizia? Fiorentina presto fuori dalla crisi. Yildiz può diventare…» - Le parole del leggendario tecnico Fatih Terim, l’Imperatore del calcio turco con un passato si ... Scrive calcionews24.com