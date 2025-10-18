Ex mercato di piazzale Selinunte | i residenti nel quartiere decideranno come riqualificarlo

Milano, 18 ottobre 2025 – Uno spazio che punta a ritrovare una sua funzione, all’interno di uno dei quartieri più delicati di tutta Milano. Si tratta dell’ex mercato coperto di piazzale Selinunte, San Siro, zona di case popolari e ad alto tasso di presenza straniera. Il nuovo passo per un suo restyling, a cui il Comune ha dedicato una cifra fra i 2,5 e i 3 milioni di euro, è appena arrivato: sono state approvate le linee di indirizzo per la stipula di un accordo di collaborazione fra il Comune di Milano e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, finalizzato alla realizzazione di un percorso partecipativo e di co-design dal titolo “Tante idee per uno spazio”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

