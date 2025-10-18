Ex Gnk manifestanti provano a occupare l' aeroporto di Firenze | tensione e scontri con la polizia

Una parte del corteo degli operai della ex Gnk si è diretta verso l'aeroporto di Firenze, dove ci sono stati scontri con la polizia.

Tensione a #Salerno, polizia carica manifestanti pro #palestinana che provano ad entrare nel porto. Il presidio dinanzi allo scalo commerciale (video dal web) salernonotizie.it - facebook.com Vai su Facebook

Ex Gnk, manifestanti provano a occupare l'aeroporto di Firenze: tensione e scontri con la polizia - Una parte del corteo degli operai della ex Gnk si è diretta verso l’aeroporto Peretola di Firenze, dove ci sono stati scontri con la polizia ... virgilio.it scrive

Ex Gkn, in migliaia al corteo per Gaza. Scontri con la polizia all’aeroporto: quattro feriti - Tensione altissima all'aeroporto di Firenze oggi pomeriggio, dove una parte del corteo in solidarietà ai lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto irruzione nello scalo, sfondando un cord ... Da affaritaliani.it

Corteo per la ex Gkn a Firenze: «Siamo diecimila». Scontri tra manifestanti e polizia all’aeroporto – Il video - Alcune centinaia di persone hanno deviato dal percorso autorizzato e sono entrati nello scalo toscano, forzando un cordone di polizia e raggiungendo l’area check- Come scrive msn.com