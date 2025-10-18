Ex Benevento sprofonda la Torres di Pazienza e Starita | panchina a rischio
Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un ko per la Torres allenata da Pazienza, ex tecnico del Benevento. I sardi sono stati battuti 2-0 in casa dal Forlì in un match che nelle premesse doveva essere una occasione di riscatto per padroni di casa, autori di un avvio di torneo disastroso. La Torres é diciassettesima nel gruppo B con appena 6 punti conquistati in 10 giornate. A forte rischio la panchina di Pazienza con la decisione del suo esonero che potrebbe arrivare a breve. Nella squadra sarda milita anche (in prestito) l’attaccante Starita, di proprietà del Benevento, calciatore voluto proprio da Pazienza che lo aveva allenato nella sua breve parentesi nel Sannio della scorsa stagione durata solo 4 gare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
