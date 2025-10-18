Evrazia il laboratorio dell’influenza russa che migra oltre la Moldavia

In Moldavia il nome “Evrazia” è diventato sinonimo di interferenza: un’organizzazione filorussa che, secondo inchieste giornalistiche e atti ufficiali, ha usato denaro, propaganda e logistica per spingere gli elettori contro l’integrazione europea e destabilizzare le istituzioni. A finanziare e ispirare la rete sarebbe l’oligarca in fuga Ilan Shor, già al centro di scandali e sanzioni occidentali; l’obiettivo, costruire un’identità “eurasiatica” alternativa a quella europea, alimentando paure socio-economiche e sfiducia verso il governo di Maia Sandu. Le ricostruzioni dell’OCCRP hanno documentato pagamenti a cittadini, canali media “grigi” e un apparato che mescola attivismo politico e flussi illeciti per decine di milioni di euro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

