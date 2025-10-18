Evil Dead Burn | Un ciak violento conferma la fine delle riprese
L’ultimo ciak sul set di Evil Dead Burn è stato ufficialmente battuto, a confermarlo è stato il suo regista Sébastien Vani?ek via social. Avviate lo scorso 23 luglio, le riprese del nuovo capitolo della saga Evil Dead (da noi La Casa) si sono ufficialmente concluse, e quale miglior modo per annunciarlo che con una sana scena di violenza pura? Il breve video diffuso dal regista francese, infatti, mostra un uomo intento a colpire violentemente con un piano cottura qualcuno (o qualcosa?!) confermando indirettamente le dichiarazioni dello stesso Vani?ek che qualche mese fa descriveva il suo film così: “ Ho detto allo studio che volevo fare un film cattivo, un film che fa male, da cui si esce messi alla prova. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
