Evade più volte dagli arresti domiciliari e si rende irreperibile per mesi | rintracciato e arrestato

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha individuato e arrestato un catanese di 31anni per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti alcuni mesi fa a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad eseguire il provvedimento sono stati i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

