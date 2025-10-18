Evade più volte dagli arresti domiciliari e si rende irreperibile per mesi | rintracciato e arrestato

La polizia ha individuato e arrestato un catanese di 31anni per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti alcuni mesi fa a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad eseguire il provvedimento sono stati i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Treia, evade più di 20 volte dai domiciliari: finisce in carcere 29enne marocchino TREIA - I militari della Stazione Carabinieri di Treia hanno arrestato un 29enne del posto di origini marocchine, già sottoposto alla misura alterna... https://www.marchenews24.it/t - facebook.com Vai su Facebook

Treia, evade più di 20 volte dai domiciliari: finisce in carcere 29enne marocchino https://marchenews24.it/treia-arresto-29enne-marocchino-129285.html?_unique_id=68f0157a10833… - X Vai su X

Evade 14 volte dai domiciliari, arrestato e riportato a casa nel Casertano - Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri per evasione a Mondragone (Caserta); è emerso che era stato già denunciato 13 volte per lo stesso reato ... Come scrive fanpage.it

Evade dagli arresti domiciliari e minaccia di uccidere la ex, ma al suo arrivo trova i carabinieri: preso dopo un inseguimento e una tentata rapina - Una serie di eventi rocamboleschi, iniziati con una minaccia di morte e terminati con un arresto in pieno centro città, ha messo fine alla fuga di un uomo di 27 anni, evaso dal carcere ... Scrive ilgazzettino.it

Evade dai domiciliari due volte in poche ore: 52enne prima arrestato e poi denunciato nel Casertano - L'uomo è stato sorpreso due volte in poche ore fuori casa, nonostante fosse ristretto ai domiciliari: il 52enne è stato così prima arrestato e poi denunciato ... fanpage.it scrive