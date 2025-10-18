Evacuazione al liceo di Pescara | misteriosa nube irritante provoca caos e ricoveri

Pescara - Al Liceo?Statale?Marconi di Pescara una cinquantina di persone colpite da disturbi respiratori; sacche d’aria analizzate, ipotesi di spray urticante al vaglio. Al mattino di giovedì è scoppiato il panico al liceo Marconi di Pescara quando, poco dopo l’inizio delle lezioni, studenti e personale hanno accusato lacrimazione, irritazione alle vie respiratorie e difficoltà a respirare a causa di un odore acre che ha invaso i corridoi. Il suono della campanella era da poco risuonato quando è scattato l’allarme e l’intera scuola è stata evacuata. Decine di ambulanze sono giunte in via Marino da Caramanico, e la struttura ha attivato il protocollo per le maxi-emergenze, predisponendo un Posto Medico Avanzato (PMA). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

