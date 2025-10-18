Europa League un trionfo ora scolpito nel marmo - Foto e video della serata
LA FESTA. Inaugurata sotto la Sud la riproduzione della coppa vinta in Irlanda voluta dai tifosi. Folla alla mostra delle maglie storiche, tanti ex. La gioia dei Percassi e il messaggio del Gasp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gruppo di atalantini attorno alla statua dell’Europa League #statua #atalanta #AntonioPercassi #lucapercassi #Pasalic #deRoon #rossi #Djimsiti #kolasinac - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, gli uomini di Vincenzo Italiano conquistano il primo punto casalingo in Europa League. Vanno in vantaggio con Orsolini e vengono ripresi da Adamu - X Vai su X
Europa League, un trionfo ora scolpito nel marmo - Foto e video della serata - Inaugurata sotto la Sud la riproduzione della coppa dell'Europa League. Segnala ecodibergamo.it
Atalanta, svelata la statua dedicata al trionfo di Dublino in Europa League - In casa Atalanta si è festeggiato il 118esimo compleanno del club con una riproduzione in marmo dell'Europa League conquistata a Dublino nella finale disputata il 22 maggio 2024 contro il Bayer Leverk ... Da sport.sky.it
Europa League: i temi della terza giornata - Le statistiche e le trame più interessanti da tenere d'occhio alla terza giornata di UEFA Europa League. Segnala it.uefa.com