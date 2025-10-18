Europa League un trionfo ora scolpito nel marmo - Foto e video della serata

LA FESTA. Inaugurata sotto la Sud la riproduzione della coppa vinta in Irlanda voluta dai tifosi. Folla alla mostra delle maglie storiche, tanti ex. La gioia dei Percassi e il messaggio del Gasp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Europa League, un trionfo ora scolpito nel marmo - Foto e video della serata

