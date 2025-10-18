Europa ecco perché Putin può entrare nei nostri confini

L’ Unione europea ha chiarito che i Paesi membri hanno la possibilità di concedere deroghe individuali alla chiusura dello spazio aereo europeo nei confronti della Russia. Una decisione che, come spiegato da un portavoce della Commissione, spetta ai singoli governi nazionali, i quali possono decidere autonomamente di aprire un corridoio aereo in casi specifici. Corridoio per il viaggio di Putin. La precisazione arriva nel pieno delle discussioni legate al possibile viaggio di Vladimir Putin in Ungheria, dove il presidente russo dovrebbe incontrare Donald Trump. In questo contesto, Bruxelles ha confermato che l’eventuale autorizzazione al sorvolo europeo dipenderà esclusivamente dalle valutazioni dei governi interessati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Europa, ecco perché Putin può entrare nei nostri confini

Argomenti simili trattati di recente

Botta e risposta tra Ue e Giorgetti sul golden power: perché l'Europa critica l'uso che l'Italia fa di questa legge - facebook.com Vai su Facebook

Trump e Putin si incontrano in Alaska, ma l’Europa non se la fila più nessuno: sarà colpa dei rettiliani? - Sull’incontro fra Putin e Trump si è detto di tutto e di più; dalle dichiarazioni ufficiali al linguaggio del corpo, incluso varie paranoie e complotti. Riporta ilfattoquotidiano.it

Putin e il rischio di nuove invasioni: “Europa debole, rafforzare la Nato” - Bologna, 12 agosto 2025 – Ucraina sì, Ucraina no al vertice Nato in Alaska, ancora fumoso nei contorni che dovrà assumere. quotidiano.net scrive

Il bluff di Putin per spaventare l’Europa - Concludere una guerra senza vincitori è molto difficile e questa drammatica legge della storia si ripete anche nel conflitto ucraino. Riporta quotidiano.net