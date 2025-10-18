Euro-gol e buco nero | l’Avellino battuto e confuso tradito dai propri limiti
Castellammare di Stabia – Al “Menti” la Juve Stabia ha messo in scena una vittoria che sa di lezione, più che di semplice successo. Il 2-0 sull’Avellino non lascia spazio a interpretazioni: c’è chi ha giocato da squadra e chi, invece, ha mostrato l’incapacità di reagire agli inevitabili momenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Commissione d’inchiesta sulla sanità: il PD boccia la proposta del centro-destra. D’altra parte sanno solo aumentare le tasse. Quando c’è da fare luce sulle cause di un buco sanitario di 645 milioni di euro loro scappano. Per la sinistra difendere il sistema è pi - facebook.com Vai su Facebook
Buco nero da record, la sua massa è 36 miliardi di volte quella del Sole - Ha una massa che equivale a 36 miliardi di volte quella del nostro Sole, il gigantesco buco nero individuato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra, al centro della 'galassia a ferro di cavallo cosmico ... Come scrive ansa.it
Le stelle iperveloci indicano la presenza di un buco nero supermassiccio proprio accanto a noi - Un fatto sorprendente, noto solo negli ultimi decenni, è che ogni grande galassia dell'universo ha un buco nero supermassiccio nel suo cuore. Segnala lescienze.it
Vista una violenta tempesta cosmica prodotta da un buco nero - Una violentissima tempesta cosmica, prodotta da un buco nero supermassiccio, è stata rivelata dal nuovo spettrometro Resolve a bordo del satellite Xrism, frutto della collaborazione tra le agenzie ... Lo riporta ansa.it