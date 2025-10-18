Euro-gol e buco nero | l’Avellino battuto e confuso tradito dai propri limiti

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellammare di Stabia – Al “Menti” la Juve Stabia ha messo in scena una vittoria che sa di lezione, più che di semplice successo. Il 2-0 sull’Avellino non lascia spazio a interpretazioni: c’è chi ha giocato da squadra e chi, invece, ha mostrato l’incapacità di reagire agli inevitabili momenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Buco nero da record, la sua massa è 36 miliardi di volte quella del Sole - Ha una massa che equivale a 36 miliardi di volte quella del nostro Sole, il gigantesco buco nero individuato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra, al centro della 'galassia a ferro di cavallo cosmico ... Come scrive ansa.it

Le stelle iperveloci indicano la presenza di un buco nero supermassiccio proprio accanto a noi - Un fatto sorprendente, noto solo negli ultimi decenni, è che ogni grande galassia dell'universo ha un buco nero supermassiccio nel suo cuore. Segnala lescienze.it

Vista una violenta tempesta cosmica prodotta da un buco nero - Una violentissima tempesta cosmica, prodotta da un buco nero supermassiccio, è stata rivelata dal nuovo spettrometro Resolve a bordo del satellite Xrism, frutto della collaborazione tra le agenzie ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Euro Gol Buco Nero