Eterno Thiago Silva | gol decisivo in rovesciata al 98? in Fluminense-Juventude

Thiago Silva, ex difensore di Milan, PSG e Chelsea, in gol in acrobazia nell'ultima sfida della massima serie brasiliana con il Fluminense. Campione senza tempo: Thiago Silva, ex difensore di Milan, PSG e Chelsea, ha deciso la sfida della massima serie brasiliana del suo Fluminense contro la Juventude, segnando al 90+8' uno splendido gol in girata al volo. A 41 anni il brasiliano è ancora trascinatore e decisivo. Guarda il video con la sua prodezza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Eterno Thiago Silva: gol decisivo in rovesciata al 98? in Fluminense-Juventude

