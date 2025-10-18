Estrazioni del Lotto di sabato 18 ottobre | la ruota di Napoli

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 18 ottobre 2025:79 - 72 - 84 - 27 - 1. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

