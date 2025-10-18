Estra e Centria spingono la ricerca con due tirocini all’Università

Estra e Centria insieme all’Università di Siena hanno istituito due tirocini formativi dedicati alla memoria di Federico Chiereghin, dipendente di Centria prematuramente scomparso. L’iniziativa vuole trasformare il ricordo di una persona stimata in un’opportunità di crescita per i giovani e in un contributo alla valorizzazione del territorio. I tirocini prenderanno avvio nel mese di ottobre e coinvolgeranno due diversi ambiti di ricerca dell’Ateneo senese. Il primo, all’interno del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, sotto la guida del professor Fabio De Ninno, sarà dedicato a un’attività di ricerca in ambito storico e vedrà il tirocinante Matteo Scarpini impegnato in uno studio approfondito sul rischio bellico, dovuto agli effetti della guerra sul territorio, legato alla rete di distribuzione del gas nella provincia di Siena, con l’obiettivo di coniugare la conoscenza del patrimonio storico con le esigenze di sicurezza e di gestione delle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

