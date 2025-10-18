’Essere Vignaioli’ La carica dei 101 aspettando il ’Mercato dei vini’
Il countdown per l’apertura della 14esima edizione del Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, l’evento di FIVI che si svolgerà a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre 2025, è già iniziato, ma i wine lover non dovranno attendere un mese intero per tuffarsi in questo affascinante universo. FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, firma un altro esclusivo appuntamento che rappresenta una premessa d’eccezione alla rassegna: “ Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini ”. Evento diffuso più atteso e amato dagli appassionati del vino dei Vignaioli Indipendenti, quest’anno, da singola giornata si trasforma in una settimana intera di appuntamenti, un’edizione davvero da record che coinvolgerà ben 101 Punti di Affezione FIVI in tutta Italia e sette locali a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il 23 ottobre 2025, al Civico Uno Food & Pizza di Umberto in via Domenico da Catalogna 1 a Pavia, si terrà una serata dedicata a “Essere Vignaioli – Storie di vigne e di vini”. Dalle ore 20.15 è prevista una cena con abbinamento vini, con la partecipazione del - facebook.com Vai su Facebook
Incontrare un #VignaioloIndipendente nei #PuntiDiAffezione condividendo un calice di #vino. Torna “Essere Vignaioli. Storie di vigne e di vini” by #Fivi, aspettando il #MercatoDeiVini a #BolognaFiere, e con un evento con la #DeCo del @comunebologna - X Vai su X
