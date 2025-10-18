EsserCi Festival 2025 al via la terza edizione della manifestazione sul volontariato
Si terrà lunedì 20 ottobre nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione di “EsserCi Festival 3”, terza edizione della manifestazione dedicata al “volontariato che c’è”, organizzata e promossa dal Cesv in collaborazione con il Comune di Messina, partner. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
EsserCi Festival Messina 2025: quattro giornate con al centro il tema della Pace - Torna il premio EsserCi Festival 2025 Messina: quattro giornate con al centro il tema della Pace. Lo riporta normanno.com