Esplosione di Calenzano | dissequestrato il deposito Eni Che sarà destinato a energie rinnovabili
PRATO – E’ stato dissequestrato il deposito carburanti Eni di via Erbosa a Calenzano, teatro della drammatica esplosione del 9 dicembre 2024, dove morirono 5 persone e ne rimasero ferite 26. La decisione arriva dalla Procura di Prato, che ha accolto l’istanza presentata dalla difesa di Eni Spa, ritenendo conclusa la fase di incidente probatorio . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
