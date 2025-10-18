Esplosione a Castel D’Azzano Marco Piffari sepolto nella sua Rezzato | l’ultimo saluto al carabiniere che aveva l’Africa nel cuore

Rezzato (Brescia), 18 ottobre 2025 - Marco Piffari è tornato a casa. A Rezzato, dove aveva passato l’infanzia con la famiglia e poi l’adolescenza, fino ai 17 anni, quando si era votato all’Arma. E proprio al cimitero di Rezzato, accanto alla madre Carla morta otto anni fa, è stato sepolto il luogotenente dei carabinieri, comandante della squadra operativa di supporto del battaglione Mobile di Mestre, che ha perso la vita a 56 anni per l ’esplosione a Castel D’Azzano, Verona. Con lui sono deceduti in servizio i colleghi Valerio Daprà, maresciallo a sua volta originario di Brescia, e Davide Barnerdello, entrambi in forza al Nucleo operativo di Padova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

