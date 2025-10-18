Esplosione a casa Ranucci | telecamere e Ris guidano la caccia ai responsabili

Le 22 passate da poco, il silenzio di Campo Ascolano squarciato da un boato. Davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, un ordigno rudimentale devasta le auto di famiglia. Da allora, indagini serrate: si cercano immagini, si ascoltano testimoni, si setacciano reperti. E cresce una domanda che pesa: chi e perché. Il quadro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Esplosione a casa Ranucci: telecamere e Ris guidano la caccia ai responsabili

