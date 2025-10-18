Esercito in festa per il santo patrono

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, san Giovanni XXIII. Nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, la cerimonia religiosa. Alla funzione, officiata da monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia e Città della Pieve e organizzata dal Comando militare Esercito "Umbria", hanno partecipato i militari dei vari enti militari della regione e numerose autorità locali, a dimostrazione della vicinanza delle istituzioni alla forza armata. Durante celebrazione, l’arcivescovo Maffeis ha avuto modo di evidenziare i valori che contraddistinguono gli uomini e le donne dell’Esercito, auspicando che il santo patrono continui a guidarli e a proteggerli, ispirandoli al meglio nell’assolvimento del proprio dovere, al servizio dello Stato e della collettività, soprattutto nell’attuale momento storico così complesso caratterizzato da numerosi conflitti ancora in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

esercito in festa per il santo patrono

© Lanazione.it - Esercito in festa per il santo patrono

Scopri altri approfondimenti

esercito festa santo patronoEsercito in festa per il santo patrono - Nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, la cerimonia ... Come scrive lanazione.it

Celebrazioni dell’Esercito Italiano per il Santo patrono San Giovanni XXIII Papa - L’Esercito Italiano celebra oggi, sabato 11 ottobre, con grande solennità e partecipazione, il suo Santo Patrono, San Giovanni ... Come scrive valtellinanews.it

L’Esercito festeggia il Santo patrono. Giovanni XXIII - L'Esercito ha celebrato ieri la ricorrenza di San Giovanni XXIII papa con una messa nella basilica di San Martino Maggiore. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esercito Festa Santo Patrono