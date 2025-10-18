Eseguita condanna a morte di Richard Djerf in Arizona nel 1993 aveva ucciso 4 membri di una famiglia
(Adnkronos) – Eseguita la condanna a morte di un uomo condannato alla pena capitale per l'omicidio di quattro membri di una stessa famiglia nel 1993. Richard Djerf, 55 anni, è morto con un'iniezione letale in una prigione statale nella città di Florence in Arizona, negli Stati Uniti. Si tratta della quarta esecuzione questa settimana negli .
Eseguita negli Usa la trentottesima condanna alla pena capitale dall'inizio del 2025, in questo caso dopo 30 anni trascorsi nel braccio della morte. Mai così tante esecuzioni dall'inizio dello scorso decennio. - X Vai su X
