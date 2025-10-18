Eseguita condanna a morte di Richard Djerf in Arizona nel 1993 aveva ucciso 4 membri di una famiglia

Periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Eseguita la condanna a morte di un uomo condannato alla pena capitale per l'omicidio di quattro membri di una stessa famiglia nel 1993. Richard Djerf, 55 anni, è morto con un'iniezione letale in una prigione statale nella città di Florence in Arizona, negli Stati Uniti. Si tratta della quarta esecuzione questa settimana negli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

