Esce in tempo dall' auto fuori strada che si incendia

Ilpiacenza.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un automobilista è salvo quasi per miracolo dopo che la sua auto si è incendiata uscendo di strada. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato 18 ottobre vicino a Chiavenna Landi, in strada della Chiusa. La vettura è uscita di strada all'improvviso, finendo nel fossato e prendendo fuoco. Chi era. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Esce dall'auto e viene investito a Modena, muore un 31enne - Sono in corso indagini per chiarire la dinamica che ha portato alla morte di un 31enne, investito ieri sera intorno alle 22 sulla tangenziale di Modena, nella carreggiata sud, in ... Da ansa.it

Incidente in tangenziale: esce dall’auto, viene investito e muore a 31 anni - Modena, 28 settembre 2025 – Fatale è stato un incidente che si è verificato questa sera, lungo la tangenziale, vicino al parcheggio del locale 212. Secondo ilrestodelcarlino.it

Dalle marmitte delle auto da corsa ora esce la musica: ecco gli impianti hi-fi dedicati a chi ama la sinfonia del motore - fi per ascoltare musica, pneumatici da corsa diventano casse bluetooth, ci sono anche modelli ispirati al mondo degli aerei; ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Tempo Dall Auto