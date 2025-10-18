Esce in tempo dall' auto fuori strada che si incendia

Un automobilista è salvo quasi per miracolo dopo che la sua auto si è incendiata uscendo di strada. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato 18 ottobre vicino a Chiavenna Landi, in strada della Chiusa. La vettura è uscita di strada all'improvviso, finendo nel fossato e prendendo fuoco. Chi era. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

