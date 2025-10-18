Ernesto Costa Cesari vola in Svezia per la sfida internazionale di Muay Thai

Lecceprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAGLIE - Dopo i recenti successi ottenuti in Thailandia, Ernesto Costa Cesari, atleta originario di Maglie e punta di diamante della Muay Thai salentina, si prepara a rappresentare l’Italia in un’importante competizione internazionale. Il 1° novembre l'atleta salentino salirà sul ring a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ernesto Costa Cesari Vola