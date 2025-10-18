Eremo di Santa Caterina Pranzo e visita guidata Un luogo straordinario

Quotidiano.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo che unisce storia e cultura, raccoglimento, tranquillità e meditazione. Benvenuti all’ Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, in provincia di Varese, a picco sul Lago Maggiore dove, a partire dal 22 ottobre, e per tutti i mercoledì fino alla fine di novembre, saranno organizzate visite guidate. Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo di Santa Caterina del Sasso per conto della proprietà, la Provincia di Varese, ha pensato ad una formula che prevede sia il pranzo che la visita all’Eremo: alle 12.30 infatti è in programma il pranzo alla Locanda dell’Eremo e, alle 14, inizia invece la visita guidata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

eremo di santa caterina pranzo e visita guidata un luogo straordinario

© Quotidiano.net - Eremo di Santa Caterina. Pranzo e visita guidata. Un luogo straordinario

Altri contenuti sullo stesso argomento

eremo santa caterina pranzoEremo di Santa Caterina. Pranzo e visita guidata. Un luogo straordinario - Un luogo che unisce storia e cultura, raccoglimento, tranquillità e meditazione. msn.com scrive

eremo santa caterina pranzoI mercoledì dell’Eremo. Un giorno senza fretta tra spiritualità e sapori - Leggiuno, partono le visite guidate al monastero di Santa Caterina del Sasso. Lo riporta msn.com

eremo santa caterina pranzoSanta Caterina del Sasso: arrivano ‘I mercoledì dell’Eremo’ tra spiritualità, bellezza e gusto - E' questo il senso de "I mercoledì dell'Eremo", un’esperienza pensata da Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo per ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Eremo Santa Caterina Pranzo