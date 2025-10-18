Un luogo che unisce storia e cultura, raccoglimento, tranquillità e meditazione. Benvenuti all’ Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, in provincia di Varese, a picco sul Lago Maggiore dove, a partire dal 22 ottobre, e per tutti i mercoledì fino alla fine di novembre, saranno organizzate visite guidate. Archeologistics, la società che gestisce l’Eremo di Santa Caterina del Sasso per conto della proprietà, la Provincia di Varese, ha pensato ad una formula che prevede sia il pranzo che la visita all’Eremo: alle 12.30 infatti è in programma il pranzo alla Locanda dell’Eremo e, alle 14, inizia invece la visita guidata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eremo di Santa Caterina. Pranzo e visita guidata. Un luogo straordinario