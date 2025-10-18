Erbacce in via Leto | Sono così alte che è difficile persino entrare in auto

Via Leto angolo via Garzilli: la vegetazione fiorente nei marciapiedi non consente un accesso facile in auto e data l'altezza delle sterpaglie è dimostrabile che è trascorso diverso tempo per consentirne la crescita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

