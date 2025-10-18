Erasmus+ premiati gli studenti delle superiori
Hanno lavorato in hotel a Malta, in cliniche veterinarie in Irlanda, tra gli scaffali di librerie spagnole e nelle vigne francesi. Sono tornati a casa con un bagaglio di competenze linguistiche e professionali più ricco, ma soprattutto con una nuova consapevolezza di sé e del mondo. Sono i 78 studenti delle scuole superiori marchigiane, protagonisti del progetto di mobilità Erasmus+ promosso dalla Camera di Commercio delle Marche, che ieri mattina hanno ricevuto i loro attestati in una cerimonia carica di entusiasmo e di futuro. L'Erasmus Day Marche, giunto alla sua nona edizione, è stato l'atto finale di un percorso che, tra giugno 2023 e maggio 2025, ha permesso a decine di ragazzi del terzo, quarto e quinto anno di mettersi in gioco con un tirocinio all'estero.
