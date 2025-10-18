Era ai domiciliari i carabinieri lo trovano al bar

Latinatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione.Nella città di Sabaudia i carabinieri hanno fermato un 46enne, già noto alle forze di polizia, notato nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

era domiciliari carabinieri trovanoAi domiciliari, i Carabinieri lo sorprendono fuori casa: arrestato 57enne - Un 57enne è stato arrestato dai Carabinieri di Siracusa per evasione, Durante i controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazi ... Lo riporta siracusaoggi.it

era domiciliari carabinieri trovanoColtivatore di marijuana tradito dall’odore: finisce ai domiciliari - Il 39enne aveva in casa circa 40 chili di erba: beccato mentre era in giardino a lavorare sulle piante Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it scrive

era domiciliari carabinieri trovanoColleferro, evade dai domiciliari per andare dalla fidanzata: 25enne arrestato dai Carabinieri - Fermato dai Carabinieri e riportato in casa, rischia un nuovo processo per evasione ... Segnala ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Era Domiciliari Carabinieri Trovano