Era ai domiciliari i carabinieri lo trovano al bar

Sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione.Nella città di Sabaudia i carabinieri hanno fermato un 46enne, già noto alle forze di polizia, notato nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Canino: arrestato dai carabinieri per spaccio e resistenza mentre era ai domiciliari Il 7 ottobre scorso, i Carabinieri della Stazione di Canino, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, hanno arrestato un 43e - facebook.com Vai su Facebook

Evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri L'uomo era sottoposto alla misura dei domiciliari per furto. È stato rintracciato dai militari mentre vagava per le strade della città con la propria auto Nella mattinata di domenica, un quarantenne di… - X Vai su X

Lusciano, evade dai domiciliari: i carabinieri lo trovano in un negozio - Nel corso dei controlli di routine finalizzati a garantire il rispetto delle misure restrittive, i carabinieri della Stazione di Lusciano hanno tratto in arresto un 59enne del posto, ritenuto ... Riporta ilmattino.it

Porta a casa il figlio nonostante i divieti. Poi evade dai domiciliari - I carabinieri lo trovano con il figlio 17enne, nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato un 46enne. ilrestodelcarlino.it scrive

Evade dai domiciliari per andare a giocare alle slot, i carabinieri trovano il 38enne non lontano da casa sua e lo arrestano - Un pregiudicato 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Bassano del Grappa il 15 luglio scorso perché colto in flagranza di reato: stava tentando di evadere dalla ... Segnala ilgazzettino.it