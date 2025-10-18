Dopo il Grand Prix anche il Freestyle. Cathrine Laudrup-Dufour non sbaglia un colpo nella tappa inaugurale della FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League, che si è tenuta a Herning nella sua Danimarca. L’amazzone che monta Mount St John Freestyle ha chiuso al primo posto anche oggi sfoderando una ripresa incredibile da 90.175%, che le ha consentito di battere in maniera dominante tutti gli avversari in gara. Al secondo e al terzo posto infatti si sono sistemati come ieri, ma in posizione invertite fra loro, gli svedesi Patrik Kittel (81.645% su Touchdown) e Maria von Essen (81. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Cathrine Laudrup-Dufour fa doppietta nel dressage di Herning, vince anche nel Freestyle