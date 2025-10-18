Eppure il tram passava su via nazionale
Il tram Termini-Vaticano-Aurelio, un’opera da 206 milioni di euro, non arriverà mai a Termini. Non solo. Non arriverà mai neppure a piazza Venezia. Si fermerà a Largo Argentina. “C. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ma per Bologna è meglio il tram oppure il treno? o Buongiorno Ing.Pillole, oggi vorrei porle una domanda che mi balenava in testa da qualche giorno… Sia le linee di tram in cantiere che quelle in progetto toccano le stazioni del Servizio Ferroviario M - facebook.com Vai su Facebook
Tram, lavori quasi ultimati in via Sografi: la stretta finale sui cantieri - Di conseguenza a Palazzo Moroni non si vuole perdere tempo. Si legge su ilgazzettino.it
Tram, arrivano le rotaie in via Gozzi: dalla prossima settimana nuove modifiche al traffico - Dalla prossima settimana sono previste nuove modifiche alla viabilità cittadina per permettere il proseguire dei cantieri per la realizzazione della linea del Sir 3 che collegherà il ... Secondo ilgazzettino.it