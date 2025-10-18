Dopo il brillante debutto contro Forte dei Marmi, l’Hockey Sarzana cerca un altro acuto stasera nel match esterno con Follonica. Promette spettacolo la sfida fra la Innocenti Costruzioni Follonica e Sarzana, che si disputerà al PalaBarsacchi di Viareggio a causa della squalifica della pista maremmana. Grande entusiasmo in casa rossonera, ma la formazione di Sergio Silva ha individualità di spicco che possono cambiare l’esito della partita in ogni momento. "Pensare in grande, ma mantenere ben saldi i piedi per terra" il pensiero comune dopo la vittoria all’esordio contro il Forte dei Marmi. "Un risultato importantissimo – dice il presidente rossonero Maurizio Corona – ma dobbiamo sempre restare con i piedi ben saldi a terra e continuare a lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Entusiasmo Sarzana, l’obiettivo è la vittoria