Entrano in casa di un'anziana con problemi psichici per deriderla | 4 giovani denunciati 3 sono minorenni

È accaduto a San Paolo Bel Sito, nella provincia di Napoli, dove quattro giovanissimi, di cui tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per violazione di domicilio aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

